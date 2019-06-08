Almanya'da tartışmalı göç yasası: Sınır dışı etme kolaylaşıyor

Almanya'da kabul edilen yeni göç yasa paketi ile istenen kriterleri sağlayan göçmenlerin ülkeye girişine izin verilirken, sığınma talebi reddedilen göçmenlerin daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesinin önü açılıyor.

Almanya'da Federal Meclis'in kabul ettiği yeni yasal düzenleme ile sığınma talebi reddedilen göçmenler daha hızlı şekilde sınır dışı edilecek.

Yeni göç yasa paketi ile sığınma başvurusu reddedilen ve haklarında sınır dışı edilme kararı bulunmasına rağmen ülkede kalmayı sürdüren göçmenlerin sınır dışı edilmesi kolaylaştırılıyor.

Tartışmalı yasa, sığınma başvuruları reddedilen ve gözaltına alınan kişilerin cezaevlerinde de tutulabilmesine imkan tanıyor. Buna, gözaltı merkezlerinde yer olmadığı takdirde başvurulabileceği ancak ilgililerin cezaevlerinde hükümlülerden ayrı tutulmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca yasa ile ilk kez güvenlik makamlarına, Almanya genelinde, sığınma talebi reddedilenleri arama süreçlerinde, evlere girme hakkı da tanınıyor.

ONLAR SERBEST BİZ PAZAR

Geçen yıl yaklaşık 25 bin göçmeni sınır dışı eden Almanya’da, yeni düzenleme ile 25 bin "nitelikli iş gücü"nün ülkeye gelmesinin amaçlandığı ileri sürülüyor.

Yeni yasal düzenleme ile Alman ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırıldı.

Ayrıca yeni yasa ile Almanca bilen, öğretimlerini tamamlamış, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, altı ay süreyle Almanya’ya gelerek iş ya da meslek eğitim aramasına izin verilecek.