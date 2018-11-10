Almanya'da skandal iddia: Özel Kuvvetler'in suikast hazırlığı açığa çıkarıldı

Alman polisi, sahtecilik yaparak kendini Suriyeli mülteci gibi gösteren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A.'yı araştırırken daha büyük bir tehditle karşılaştı. Alman Focus dergisinin iddiasına göre, ordu ve özel kuvvetlerin içinde bir grup siyasetçilere suikast hazırlığında.

Alman polisi, sahtecilik yaparak kendini Suriyeli mülteci gibi gösteren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A.'yı araştırırken daha büyük bir tehditle karşılaştı.

Alman Focus dergisinin haberine göre, Federal Kriminal Dairesi (BKA) dedektifleri, Alman Ordusu Bundeswehr'e bağlı Özel Kuvvetler Komandoları (KSK) ve özel birlik mensuplarının kurduğu bir derneğin içerisinde komplo hazırlığında bulunulduğuna ilişkin işaretlerle karşılaştılar.

Soruşturma belgelerini yayınlayarak iddiayı gündeme taşıyan Alman Focus dergisinin haberine göre, komplocu grup, "X günü" adını verdikleri operasyon gününde bazı siyasetçileri "bir yerde toplayarak infaz öldürmek" için hazırlık yapıyordu.

Henüz suikast planlanan siyasetçilerin tam listesi ortaya çıkarılmadı ancak Focus'un haberine göre, Die Linke'nin (Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ilk sırada yer alıyor.

Komplo hazırlığındaki grubun silah, cephanelik ve yakıt depoladığı belirtilirken, BKA'nın yürüttüğü soruşturmanın komplocu grubun mensubu ve aynı zamanda Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nde (MAD) görevli bir albayın müdahaleleri sebebiyle neredeyse durma noktasına geldiği iddia edildi. MAD görevlisi albayın saldırı hazırlığındaki grubu aramalar ve soruşturmanın seyri hakkında uyardığı, ancak BAK'ın durumu fark etmesiyle tutuklandığı aktarıldı.

Alman yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Özgür Demokratlar Parti'li milletvekili Agnes Strack-Zimmermann, Federal Meclis'in ilgili komiteleriyle konuya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığını açıkladı.