Almanya'da siber saldırı itirafı: Aralık ayından beri biliyoruz

Almanya'da yüzlerce politikacı ve ünlünün etkilendiği veri hırsızlığı skandalından Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) aralık ayından bu yana haberinin olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekti.

Almanya'da Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesinin (BSI), çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin şahsi bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılmasıyla ilgili aralıktan bu yana bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı.

BSI Başkanı Arne Schönbohm, bazı ünlü kişilerin bilgilerinin paylaşımına aralıkta başlandığını, 20 Aralık'tan itibaren de bazı siyasi partilerin temsilcilerinin bilgilerinin paylaşıldığını belirterek, "Biz erkenden aralık ayında etkilenen milletvekilleriyle teker teker görüştük. Karşı önlemler de aldık" ifadesini kullandı.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) milletvekillerine yazdığı mektupta, kurumun olaydan perşembe gecesi haberdar olduğunu bildirdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubunun İçişleri Politikaları Sözcüsü Burkhard Lischka, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, BSI'nın edindiği bilgileri paylaşmamasını eleştirerek, "BSI'nın konuyu haftalar öncesinden bildiği ve diğer güvenlik birimlerini haberdar etmediği ortaya çıkarsa bu, kabul edilemez bir olaydır." diye konuştu.

Almanya’da Başbakan Merkel’in de aralarında bulunduğu yüzlerce siyasetçinin veri ve belgeleri internette ifşa edilmişti. İnternette yayımlananlar arasında kredi kartı bilgileri ve özel mesajlaşmaların da olduğu belirtiliyor

Saldırıdan Almanya için Alternatif (AfD) partisi dışında mecliste bulunan tüm partilerin etkilenmesi dikkat çekmişti.