'Almanya'da radikal İslamcıların sayısı arttı'

Alman güvenlik birimleri 'saldırı düzenleme ihtimali olan radikal İslamcıların' sayısının 2 bin 200'e çıktığını açıkladı.

Alman güvenlik birimlerine göre "saldırı düzenleme potansiyeline sahip Almanya bağlantısı olan radikal İslamcıların" sayısı 2 bin 200'e yükseldi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi ve emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre "terör tehdidi" oluşturan radikal İslamcıların sayısı giderek artıyor.

Güvenlik birimlerinin hazırladığı güncel istatistiklere göre "Almanya bağlantısı olan 2 bin 200 radikal İslamcı" kayıtlara geçirildi.

Bu kişilerin tamamı halihazırda Almanya'da yaşamıyor. Alman güvenlik birimleri Mayıs ayı sonunda bin 900 kişiyi, "İslamcı terörist potansiyeline sahip" olarak sınıflandırmıştı. Bir yıl önce bu sayı bin 700 olarak açıklanmıştı.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Bu rakamlar güncel tehdit potansiyelini daha net hale getiriyor" dedi. Maaßen güvenlik birimlerinin özellikle bu çevreleri izlemeye dikkat ettiğini vurgulayarak, "Rakamın artması Anayasayı Koruma Dairesi'nin bu çevreler hakkındaki bilgileri daha iyi aydınlatmasına da dayanıyor" dedi.