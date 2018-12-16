Almanya'da polis içerisinde faşist hücre şüphesi

Almanya'da bir polis karakolundan erişilen bilgiler ile aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasında müdahil avukat olan Türkiye kökenli bir avukata tehdit mektupları gönderildiği ortaya çıktı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde Türkiye kökenli bir avukata gönderilen tehdit mektubu, Almanya polisi içerisinde faşist bir hücrenin varlığı iddialarını gündeme getirdi.

Deutsche Welle'nin haberine göre Müvekilleri arasında Usame bin Ladin'in eski koruması Sami A.'nın da bulunduğu ve aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasında müdahil avukat olarak görev yapan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'a 2 Ağustos tarihinde faks yoluyla bir tehdit mektubu gönderildi.

AVUKATIN BİLGİLERİNE KARAKOLDAN ERİŞİLMİŞ

Avukat Başay Yıldız'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu "NSU 2.0" imzalı mektupta, avukata ırkçı hakaretler yağdırılarak, Almanya'yı terk etmezse "iki yaşındaki kızının katledileceği" ifadeleri yer alıyordu. Şikayet üzerine başlatılan incelemede avukatın ikametgâh bilgilerinin birinci bölgede bulunan bir bilgisayardan araştırıldığı tespit edildi. Söz konusu bilgilerin resmi bir talep olmaksızın edinildiğini ve mesleki amaçlar için kullanılmadığı belirtildi.

HİTLER, GAMALI HAÇ...

Spiegel Online'ın haberine göre, belirtilen zaman zarfında bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının kendi aralarında WhatsApp grubu üzerinden yabancı düşmanı yazışmalar yaptıkları, Hitler ve gamalı haç fotoğrafları paylaştıkları tespit edildi. Söz konusu beş polis memuru hakkında "halkı kine ve düşmanlığa teşvik etme" ve "anayasaya aykırı sembolleri kullanma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Memurların evlerinin arandığı, cep telefonlarına ve sabit disklerine el konulduğu belirtildi. Polis memurlarına yöneltilen suçlamaların kanıtlanması halinde açığa alınan memurların meslekten ihraç edilmesi gündemde.