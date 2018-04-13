'Almanya'da oturma izni alan Suriyeliler yasa dışı yollarla Türkiye'ye dönüyor'

Almanya'ya ulaşarak oturma izni alan kimi Suriyelilerin, yasal olmayan yollarla Türkiye'ye geri geldikleri bildiriliyor.

Giderek artan sayıda Suriyelinin, Almanya'da oturma izni almasının ardından yasa dışı yollarla, insan kaçakçılarını kullanarak Türkiye'ye geri döndükleri bildiriliyor.

NDR'nin aktardığına göre sığınmacıların Türkiye'ye dönmek istemesinin ana sebebi "aileleriyle yeniden bir araya gelmek".

KAÇAKÇILARA 200 AVRO ÖDENİYOR

Sığınmacıların Türkiye'ye gelmek için genellikle vize alamadığı, bu sebeple yasa dışı yolları tercih etmek zorunda kaldıkları ve Türkiye'ye dönüş yolunda risk almaları gerektiği aktarılıyor.

Facebook ve benzeri sosyal medya sitelerini kullanan Suriyeli sığınmacılar, Türkiye'ye nasıl geri dönebileceklerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunuyor. İnsan kaçakçılarının da bu durumdan faydalandığı görülüyor.

Sığınmacılar Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelmek için insan kaçakçılarına 200 avro ödüyor.

'DÖNMEK İÇİN GELDİKLERİ YOLU KULLANIYORLAR'

Konuyla ilgili araştırmacıların ulaştığı bir insan kaçakçısı, Yunanistan-Türkiye sınırından günde 50 kadar sığınmacı geçirdiğini söylüyor, başka bir insan kaçakçısıysa son zamanlarda Türkiye'ye Avrupa'dan getirdiği sığınmacıların sayısının, Türkiye'den Avrupa'ya götürdüklerini aşmaya başladığını söylüyor.

Almanya'nın Birleşmiş Milletler Mülteci Komisyonu temsilcisi Dominik Bartsch, sığınmacıların Türkiye'ye gelmek için başlangıçta Almanya'ya giderken kullandıkları yolu kullanıyor olmalarının "bir paradoks" olduğunu söylüyor.

Alman kuruluşlarına göre ülkedeki 4 bin Suriyeli sığınmacı "kayıp" durumda. Bunların bir kısmının Türkiye'ye dönmüş olduğu düşünülüyor. Gerçek sayınınsa resmi verilerin çok daha üzerinde olabileceği kaydediliyor.

Almanya Yeşiller Partisi'nin sığınmacılar konusundaki sözcüsüyse, Türkiye'yle sığınmacı alma konusunda anlaşmaları olduğunu belirterek, Almanya'da yardım alan sığınmacıların "aileleriyle olmak için Türkiye'ye dönmelerinin absürt olduğunu" öne sürüyor.