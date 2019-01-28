Almanya'da Mustafa Suphi ve yoldaşları anıldı

TKP Almanya Örgütü, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını katledilişlerinin 98. yılında İsviçre ve Almanya´nın çeşitli kentlerinde anma toplantıları düzenledi. Yapılan toplantılarda sosyalist devrimin, bugün 98 yıl öncesine kıyasla, daha acil, daha mecburi olduğu vurgulandı.

Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü, Almanya'nın başta Berlin olmak üzere Darmstadt ve İsviçre´nin Cenevre kentinde Mustafa Suphi ve yoldaşlarını, katledilişlerinin 98. yılında bir dizi anma toplantısıyla andı. Yapılan etkinliklerde sinevizyon gösterilerinin yanı sıra ''15´ler ve Tarihsel Misyonumuz'', ''Mustafa Suphi ve Yoldaşları'' ve ''TKP´nin Kuruluşu'' adlı oturumlar düzenlendi. Katılımcılarla birlikte yürütülen verimli tartışmaların yapıldığı etkinliklerde Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katilinin Türkiye burjuvazisi olduğunun bir kez daha altı çizilirken, düzen içi solun emekçi kitleleri oyaladığına dikkat çekildi.

TKP temsilcilerinin yaptıkları konuşmalarda ''Bundan 98 yıl önce sosyalist devrim için yola çıkan kadrolarımızın öldürülmesi biz komünistleri bu hedeften uzaklaştıramaz. Sosyalist devrim, bugün 98 yıl öncesine kıyasla, daha acil, daha mecburidir. Suphilerin katili Türkiye burjuvazisiyle hesaplaşmak için emekçi kitleler saf tutmalı ve içinde bulunduğumuz bu bataklıktan birlikte çıkma iradesi göstermelidi'' denilerek emekçi kitleler örgütlenmeye ve toplumsal mücadele de aktif rol oynamaya çağrıldı.

Bu kapsamda organize edilen etkinliklerin sonuncusu 3 Şubat tarihinde Duisburg´ta düzenlenecek.