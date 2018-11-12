Almanya'da muhafazakar blok çatırdıyor: Seehofer de bırakacak

Almanya Başbakanı Merkel’den sonra İçişleri Bakanı Seehofer de partisinin genel başkanlığını bırakacağını açıkladı. Son bilgilere göre Seehofer, İçişleri Bakanlığından istifa etmeyecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi’ndeki genel başkanlık görevini bırakacağını ve bir dahaki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den de benzer bir açıklama geldi.

Almanya’da koalisyonun ikinci ortağı olan Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, partisinin genel başkanlık koltuğundan ayrılacağını açıkladı. Son bilgilere göre Seehofer içişleri bakanlığı görevinden ayrılmayacak.

Seehofer’in her iki görevi de bırakacağı haberleri Alman basınına yansımıştı. Ancak bugün yaptığı açıklamada Seehofer “Federal İçişleri Bakanıyım ve bu görevime devam edeceğim” dedi.

Seehofer gazetecilere yaptığı açıklamada CSU’nın genel başkanlığından ne zaman ayrılacağını gelecek hafta içinde kamuoyuna duyuracağını söyledi.

Alman dpa ajansı CSU içindeki bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Seehofer’in hükümetteki görevini de bırakmayı planladığını duyurmuştu. Merkel ile göçmenler konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından daha önce de istifası gündeme gelen Seehofer’in, parti genel başkanlığını bırakmasında Bavyera’da uğradığı seçim hezimetinin etkili olduğu belirtiliyor.

İÇ İSTİHBARAT SERVİSİNE YENİ ATAMA

Öte yandan Seehofer’in istifa haberlerinin basına yansıdığı bir sırada Alman iç istihbarat servisi başkanlığına da yeni bir ismin getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iç istihbarat servisi BfV’nin başına Thomas Haldenwang’ın atandığı bildirildi.

Servisin daha önceki başkanı Hans-Georg Maassen Eylül ayında Chemnitz’deki neo-nazi gösterileri engellemekteki başarısızlığı nedeniyle görevden alınmıştı. Maassen’e arka çıkan Seehofer, eski istihbarat servisi başkanını bakanlıkta danışmanlık görevine getirmişti. Seehofer, Alman hükümetini oluşturan koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti tarafından Maassen’i korumakla suçlanıyordu.

