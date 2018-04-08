'Almanya'da maratona saldırı önlendi'

Berlin'de yapılan yarı-maratona saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 6 kişinin Alman polisince gözaltına alındığı açıklandı. Bu olayın Cumartesi günü Münster'de yapılan saldırıyla ilgisi olmadığı da bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan yarı-maratona saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 6 kişinin Alman polisince gözaltına alındığı açıklandı.

Die Welt'in haberine göre gözaltına alınanların yarı-maratonun katılımcılarına bıçaklarla saldırı hazırlığında olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlardan birininse Aralık 2016'da 12 kişinin öldüğü kamyon saldırısını gerçekleştiren Tunuslu Anis Amri ile şüpheli bağlantıları bulunduğu açıklandı. IŞİD'li olduğu ileri sürülen Anis Amri İtalya'da polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Alman polisinden yapılan açıklamada çok sayıda evde ve iki araçta arama yapıldığı ve gözaltına alınanların 18-21 yaşlarında oldukları belirtildi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini ve daha fazla bilgi verilmeyeceğini ifade etti.

'MÜNSTER SALDIRISIYLA İLGİSİ YOK'

Polis yetkilileri Pazar günkü olayın Cumartesi günü Münster’de yaşanan saldırıyla bağlantısı olmadığını açıkladı. Cumartesi öğle saatlerinde Münster’de bir kamyonet, bir lokalin önündeki kalabalığın arasına dalmış, 2 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına yol açan aracın sürücüsü intihar etmişti. Sürücünün, konuyla ilgili ilk haberlerin aksine İslamcı gruplarla ilgisi bulunmayan, zihinsel sorunları olan bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.