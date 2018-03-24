Almanya'da koalisyon ortakları arasında 'İslam' tartışması büyüyor

İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'ın ''İslam Almanya'ya ait değildir'' sözleri ile başlayıp, Şansölye Angela Merkel'in "4,5 milyon İslam inancından insan Almanya'da yaşıyor. Bu insanlar da İslam da Almanya'ya aittir" sözleriyle devam eden tartışma derinleşerek devam ediyor.

İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'ın ''İslam Almanya'ya ait değildir'' sözleri ile başlayıp, Şansölye Angela Merkel'in "4,5 milyon İslam inancından insan Almanya'da yaşıyor. Bu insanlar da İslam da Almanya'ya aittir" sözleriyle devam eden tartışma derinleşerek devam ediyor.

Koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakan Seehofer, haftalık Der Spiegel dergisinin kendisi ile yaptığı röportajda Şansölye Merkel'in sözlerine içerlediğini belirterek, "Buna anlayış göstermem mümkün değil" dedi.

"Siyasetimi bir milim bile değiştirmeyeceğim" diyen Seehofer meseleye yaklaşımında değişikliğe gitmeyeceğini öne sürü.

BİLD ZEİTUNG'DAN SEEHOFER'A DESTEK

Alman medyasında geniş yer tutan Başbakan ile İçişleri Bakanı arasındaki tartışma, ülkenin en büyük bulvar gazetesi olan Bild Zeitung'un manşetine taşındı.

"Şönsölye ve Seehofer arasında İslam tartışması: Bayan Merkel şu nedenden dolayı yanlış konumdasınız" manşetini kullanan gazete, Seehofer'e destek verdi.

Liberal Süddeutsche Zeitung'dan Constanze von Bullion, Seehofer'in "aşırı sağ ile arasına mesafe koyması" gerektiğine vurgu yapan bir makale yazdı. Yine aynı gazeteden Anna Reuss, sözü geçen tartışmanın Almanya'nın gündemindeki yerinin 12 yıldır varlığını koruduğunu işaret etti.

Koalisyon hükümetinin bu "kardeş partileri" arasında yürüyen tartışmaya parti içerisinden etkili isimler de dahil olmaya devam ediyor.

CDU Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, İslam dininin resmi cemaat olarak tanınmasını isterken, CSU Genel Sekreteri Markus Blume Spiegel'e "İslam tartışmasında dediğimizden vazgeçmeyeceğiz. Horst Seehofer'in söylediği doğru olmayı sürdürüyor ve nüfusun büyük bir çoğunluğu da o şekilde düşünüyor: İslam Almanya'ya ait değildir" dedi.

Bir başka CDU kurmayı Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther de CSU'ya "göstermelik tartışmalarla" uğraşmamasını, somut bir siyaset hayata geçirmesi önerisinde bulundu.

24 Eylül 2017'de seçime giden Almanya'da yaklaşık altı aylık zorlu bir süreçten sonra üç partili bir koalisyon hükümeti kurulmuş, ancak Şansölye Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile "kardeş parti" ve kolisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi ve çiçeği burnunda İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında daha ilk günden başlayan "İslam'ın Almanya'daki yeri" üzerine keskin görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı.

Kaynak:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-der-islam-gehoert-nicht-zu-seehofers-premiere-a-1199543.html