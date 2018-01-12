Almanya'da koalisyon anlaşması: Türkiye'ye vize serbestisi yok

Almanya'da başlayan koalisyon görüşmelerinde Türkiye konusunda anlaşıldı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre görüşmelerde resmi koalisyon müzakereleri uzlaşılan çerçeve metninde Türkiye ile vize serbestisi olmayacağı ve Avrupa Birliği'yle müzakerelerde yeni fasılların açılıp, mevcut fasılların kapatılmayacağı belirtildi.

SPD'nin internet sitesinde yayımlanan çerçeve metnin Türkiye kısmında "Türkiye bizim için çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kötüleşti. Bu nedenle müzakerelerde bir fasıl kapatılmadığı gibi yeni bir fasıl açmayı da istemiyoruz. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize liberalleşmesi olmayacak ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek" denildi.

Tarafların resmi koalisyon görüşmelerine geçmeden önce, SPD'nin lider kadrosunun üzerinde uzlaşılan çerçeve konusunda parti üyelerini 21 Ocak'ta yapılacak kongrede ikna etmesi gerekiyor.