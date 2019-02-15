Almanya'da ırkçı örgütler listesine Ku Klux Klan da dahil oldu

Almanya'da faaliyet yürüten ırkçı/faşist örgütler listesine ABD kökenli Ku Klux Klan (KKK) da dahil olduğu açıklandı.

Neues Deutschland gazetesinde bugün yayımlanan habere göre, Ku Klux Klan (KKK) adlı ırkçı örgütün Almanya'da da faaliyet yürütüğü tesbit edildi.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Hubert Reul, KKK adlı örgütün varlığını kabul ederken, bu örgütün ''somut bir tehlike'' oluşturmadığını açıkladı.

100'ÜN ÜZERİNDE SİLAH'A EL KONDU

Almanya iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Kuzey Ren Vestfalya güncel raporunda Ku Klux Klan'a (KKK) yer verilmemesi de dikkat çekti.

Ocak ayı ortasında sekiz ayrı eyalette yapılan baskınlarda, ''Töton Şövalyelerinin Beyaz Kardeşliği'' adlı bir başka faşist örgüt saptanırken, yaşları 17 ile 59 arasında değişen 40 kişi gözaltına alınmıştı. Polis, 100'ün üzerinde silaha el konulduğunu açıklamıştı.

80'İN ÜZERİNDE IRKÇI/FAŞİST ÖRGÜT, 193 ÖLÜ

Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), Weisse Wölfe Terrorcrew, NSU, Deutsche Gemeinschadt, Sturm 34, Frontbann 24 gibi irili ufaklı 80'in üzerinde ırkçı/faşist örgütün cirit attığı Almanya'ya Ku Klux Klan (KKK) gibi ''yabancı'' örgütlerin de girmesi dikkat çekti.

Irkçılıkla mücadele amacıyla kurulmuş antifaşist Amedeu Antonio Stiftung'un yaptığı açıklamada, resmi verilere göre, 1991'den bugüne en az 193 insan bu ırkçı/faşist örgütler tarafından öldürüldüğü kaydedilirken, binlerce insan darp edilip, yaralandı.