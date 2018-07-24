Almanya'da imalat sanayi üretimi tarifelere rağmen arttı

Almanya'da İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) beş ayın ardından tekrar yükselmeye başlayarak 57,3 oldu. ABD'nin çelik, alimünyum ve otomobil ihracatına getirdiği ek gümrük vergilerinin olası etkilerinin tartışıldığı dönemde Alman ekonomisinde üretimdeki ve imalat ihracatındaki artış dikkat çekti.

İngiltere merkezli veri şirketi IHS Markit’in açıkladığı rapora göre imalat sanayi faaliyetlerini ölçen Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Almanya’da bir ay içerisinde yüzde 1,4’lük artış ile 57,3’e çıktı. Aralık ayından bu yana düşüş gösteren üretim endeksi, beş ayından ardından, Haziran’da beklenmedik bir artış gösterdi. Fransa’da son iki yıl içerisinde ilk kez düşme eğilimi gösteren imalat ihracatı verilerinin aksine ABD ile ticari gerilimlerin sürdüğü dönemdeki artış dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıla göre daha yavaş bir artış gösteren Avrupa’nın en büyük ekonomisinde talebin üretime kıyasla daha düşük arttığı anlaşılıyor. İşsizlik oranının yüzde 3,5 ile rekor düşük seviyede olduğu Almanya’da sanayi üretimi Haziran ayında beklentileri aşarak yüzde 2,6 yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik, alimünyum ve otomobilde getirdiği ek gümrük vergileri Alman ekonomisinde “kaygıları” arttırmıştı. ABD’nin uygulayacağı yeni tarifelerin Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi Alman otomotiv tekellerine maliyetinin 4,5 milyar avro olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayında 46,4’e gerileyerek ikinci çeyrek ortalarında Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etmişti. PMI’nın yüzde 50’nin altına düşmesi daralmaya işaret ederken, uzun süre 42’nin altında kalması resesyon tehlikesini gösteriyor.