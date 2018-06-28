Almanya'da her 5 çocuktan 1'i yoksul

Ekonomisi büyüyen ve hazinenin son 10 yılda olmadığı kadar dolu olduğu Almanya, eşitsizlik üretmeyi sürdürüyor. Ülkedeki her 5 çocuktan 1'i yoksul.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında dördüncü kez seçim kazanan Angela Merkel, propaganda çalışmalarında "iyi ve mutlu yaşadığımız bir ülke" sloganını kullanmıştı. Ancak bu sözler, Avrupa'nın zirve ekonomisinde her beş çocuktan birinin yoksul olduğu gerçeğini değiştirmedi.

Berlin'deki Lichtenberg gençlik merkezi, çocukların bir araya gelip vakit geçirdiği, yemek hazırladığı bir yer. Merkezin yöneticisi Patric Tavanti, gençlerin çoğu kez "ne zaman yemek yiyeceğiz, tüm gün hiçbir şey yemedim" dediğini anlatıyor.

Yoksul ebeveynlerin çocuklara yemek hazırlamak için ne zaman ne de kaynağı olduğunu söyleyen Tavanti, merkezin bu yaş grubu için "evinde hissettirme" görevi üstlendiğini söylüyor.

Almanya'da ekonomi büyüdü, hazine olmadığı kadar dolu ve işsizlik 1990'daki birleşmeden sonraki en düşük düzeyinde ancak aile bakanlığına göre, 18 yaş altı gençlerin yaklaşık yüzde 20'si “göreli yoksulluk” içinde yaşıyor. Bu hesaplama, Alman ortalama hane halkı gelirinin yüzde 60'ının altına düşmeyi tanımlıyor.

Bu, tek çocuklu yalnız bir ebeveyn için aylık net gelirin 1,192, dört çocuğu olan bir aile içinse 2,355 avronun altında olması demek.

YOKSUL ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN ÜÇTE İKİSİNİN İŞİ YOK

Çocuk Koruma Derneği'nin yaptığı açıklama, rekor istihdama rağmen, Almanya'nın yaklaşık 2,8 milyon yoksul çocuğun ebeveynlerinden sadece üçte birinin işi olduğunu söylüyor.

Maddi eksikliklerin ötesinde, yoksulluk daha sinsi sonuçlar da doğuruyor, örneğin çocuklar daha az sosyal oluyor.

Berlin'deki Hertie Okulu'nda öğretmen olan Klaus Hurrelmann durumu şöyle özetliyor; “Aşağıya doğru bir spiral var. Çocuklar kendilerini dışlanmış hissediyor, okul gezilerine katılamayadıkları veya bir doğum günü partisi için arkadaşlarını davet ettikleri zaman utanç duymaya başlıyor. Kendilerine güvenlerini yitiriyorlar ve okulla kavga etmeye başlıyorlar."

Gençlik merkezindeki çocuklardan yalnızca birinin ortaöğretimi bitirdiğini gösteren belgeyi alabildiğini aktaran Tavanti, pek çok Alman okulunun, sıklıkla göçmen ailelerden veya tek ebeveynli evlerden gelen risk altındaki bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ettiğine inanıyor.

Öte yandan bu çocuklar yalnızca yemeğe değil, ödevlerinde yardım edilmeye ve okumaya da ihtiyaç duyuyorlar.

Almanya'daki eğitim sisteminin çok küçük yaşta bir sınıflandırmaya gittiğini ve risk altındaki çocukların bu kategorizasyonu aşmaya gücünün yetmediğini düşünen eleştirmenler, bu çocukların daha düşük gelirli ve daha az güvenceli işlere yönelmek zorunda kaldığını söylüyor.

KALITSAL YOKSULLUK

Yapılan bir çalışma, "kalıtsal yoksulluk" olarak tanımlanan durumu yoksul çocukların yalnızca yüzde 3 ila 16 arasında değişen bir oranın aşabildiğini gösteriyor.

Eşitsizliğin nesiller arası geçişi böyle oluyor, yoksul çocuklar, yoksul yetişkin ve yoksul ebeveynler oluyor.

Piyasa ekonomisinin gölgesinde debelenen yardım kuruluşlarına göre bu durum Almanya için vicdani bir yük olmanın yanı sıra, bir iş gücü riski anlamına da geliyor.

Almanya'da mart ayında kurulan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonu, çocuklara yardımların artması, daha fazla çocuk bakım tesisi ve tam gün okul için bir dizi söz vermişti.

Ancak muhalefetteki Yeşiller Partisi milletvekili Lisa Paus'e göre bunlar verilmiş sözler olmaktan öteye gitmiyor.

ALMAN HÜKÜMETİ ÇOCUK YARDIMINDAN 'DENGELİ BÜTÇE' BAHANESİYLE KAÇIYOR

Paus, çocuk yoksulluğunun çoğu zaman çiftler ayrıldığında başladığına dikkat çekerek, Almanya'nın bekar ebeveynleri desteklemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söylüyor.

Nitekim istatistikler de, tek bir ebeveyn tarafından yetiştirilen çocukların -genellikle anneler- yüzde 45'inin göreli yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor.

Hükümete yoksulluk döngüsünü kırmak için en düşük gelirli hane halkları için yaklaşık 500 avroluk çocuk yardımı çağrısında bulunulsa da, dengeli bir bütçe kollayan Alman hükümeti için bu adım lüks harcama olarak görülüyor.

Bunun yerine gündüz bakım tesislerinin kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen bir yasa getirmeyi planlıyan Aile Bakanı Franziska Giffey ise, serbest piyasa olumlamalarının boş hayallerinden birini tekrarlıyor: “Her çocuk, nereden geldiği ve nerede büyüdüğüne bakılmaksızın kendi yolunu çizebilmelidir."