Almanya’da görevden alınan iç istihbarat şefi solu suçladı

Almanya’da Chemnitz kentinde göçmenlere yönelik saldırıların ardından görevden alınarak İçişleri Bakanlığı’na atanan eski istihbarat servisi şefi Maassen, ‘radikal sol’ tarafından cadı avına uğradığını öne sürdü, siyasete atılma sinyali verdi.

Almanya’nın Chemnitz kentinde göçmenlere yönelik saldırılar sırasında neo-nazilerle mücadelede yetersiz kaldığı için görevden alınarak İçişleri Bakanlığı’na atanan eski iç istihbarat servisi başkanı Hans-Georg Massen, “radikal sol güçler”in cadı avına maruz kaldığını öne sürdü.

İç istihbarat servisi kurumu Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı görevine son verildikten sonra İçişleri Bakanlığında danışman olarak görevlendirilen Maassen’in açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e Maassen’i görevden almaları çağrıları yapıldı.



Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung, Maassen’in Avrupa istihbarat şefleriyle yapılan bir toplantıda dile getirdiği iddialara yer verdi. Buna göre Maassen, Chemnitz sokaklarında neo-nazilerin göçmen avını ortaya koyan ve sosyal medyada yayımlanan görüntüleri “Rus propagandası” olarak niteledi ve kendisini koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti içinde yer alan “radikal sol güçlerin” başlattığı cadı avının kurbanı olarak sundu.



Maassen sözkonusu görüntülerin yayılmasının ardından görevden alınmış ancak aynı zamanda koalisyonun ikinci ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri olan İçişleri Bakanı Seehofer tarafından danışman olarak atanarak bir nevi kurtarılmıştı. Bu kez özellikle Bavyera’daki seçim hezimetinin ardından kendisi de istifa çağrılarının hedefinde olan Seehofer’in eski istihbarat şefini kurtarıp kurtaramayacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Maassen’in “Ben Almanya’da idealist, naif ve solcu dış politika ve güvenlik politikasının bir muhalifi olarak görülüyorum. Kamu hizmeti dışında da politikada ya da iş alanında bir hayat tasavvur edebiliyorum” sözleri politikaya atılabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Seehofer’i Maassen konusunda bir an önce karar vermeye çağırdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in görevden ayrılacağını açıklamasının ardından Alman hükümetini oluşturan koalisyonun geleceği tartışmalarında Maassen’in açıklamalarının yeni bir başlık açması bekleniyor.

