Almanya'da göçmenler sosyal medya hareketi başlattı

Almanya'da göçmen yazar Düzen Tekkal'ın öncülüğünde göçmen ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla #MeTwo başlığında bir sosyal medya hareketi başlatılırken, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) göçmenlere ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırladığı belirtiliyor.

Wall Street Journal'da ailesi 1980'lerde Almanya'ya göçen yazar ve dernek başkanı Düzen Tekkal'ın sosyal medyada göçmen ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla başlattığı #MeTwo hareketi ve Almanya'da tartışılan yeni göçmen yasa tasarısı kaleme alındı.

#MeTwo hareketinin ülke çapında tartışmaya yol açtığı ve Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) göçün denetlenmesi ve göçmenlerin Almanya toplumuna entegre olmasını içeren yeni yasa tasarısı hazırlamaya ittiği belirtiliyor.

Yasa tasarısının ortaklarından olan SPD milletvekili Sebastian Hartmann, “Muhafazakarların Almanya'nın göç ülkesi olduğunu kabul etmesi yıllar alıyor. Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerden insanlar ülkemizi yeniden inşa etmeye yardım etmek için buraya geldi, ancak topluma entegre olmakta güçlük çektiler” yorumunda bulundu.

2017 verilerine göre Almanya nüfusunun dörtte birinin en az bir göçmen ebeveyni olduğu belirtilirken ülkenin yılda ABD'yle eşit sayıda göçmen aldığına dikkat çekiliyor.

Almanya'nın Avrupa dışından göçmenlerin çalışma iznine ilişkin tutarlı bir yasasının bulunmadığı, ülkenin siyasi geleneğinde göçmenlerin geçici işçi olarak görüldüğü aktarılıyor.

#MeTwo hareketinin öncülerinden Ali Can, “Alman kimliği burada hala etnisite çerçevesinde görülüyor, bunun acilen değişmesi lazım, çünkü başkalarının bu kimliği benimsemesini engelliyor” açıklamasını yaptı.

Almanya Entegrasyon ve Göç Dernekleri Uzman Konseyi'nden Petra Bendel, “Demografik düşüşten ve işgücü açığından dolayı göç almamız gerekiyor” dedi.

SPD'nin yasa tasarısına göre Avrupa dışı göçmenler için kriter koyulacağı ve puana dayalı sistem uygulanacağı ifade ediliyor. Daha önce ülkeye kabul edilmeyen göçmenlerin de yasayla birlikte ülkeye alınacakları söyleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yasayı bu ay tartışmaya açmayı düşündüklerini, yasanın iki yıl içinde yürürlüğe girmesini dilediğini belirtti.

Muhafazakarların yeni yasa tasarısından memnun olmadığı belirtilirken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin göçmen karşıtı söylemlerle yüzde 17 oranında oy aldığı hatırlatılıyor.