Almanya'da faşist parti yöneticisi Hitler'e küfretti

Almanya’da faşist çetelerle bağıyla gündeme gelen ana muhalefet partisi Almanya İçin Alternatif yöneticisi Alexander Gauland yaptığı bir konuşmada Adolf Hitler hakkında 'kuş boku' ifadelerini kullandı.

Meclis'te sahip olduğu 90 koltukla ana muhalefet konumunda bulunan, göçmen karşılığı ve faşist çetelerle ilişkisiyle bilinen AfD’nin eş başkanı Alexander Gauland, partisinin gençlik kolunun kongresinde yaptığı konuşmada, Almanya’nın 12 yıllık Nazi iktidarından daha büyük bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Konuşmasında "12 yıl için suçluyuz ve bunun sorumluğunu taşıyoruz" diyen Gauland, "bizim o lanet 12 yıldan daha uzun sürmüş muzaffer bir tarihimiz var" sözlerini kullandı. "Hitler ve Naziler, bin yıllık Alman tarihi göz önünde bulundurulduğunda kuş bokundan öteye geçemez" diyen Gauland, konuşmasına mültecilere yönelik ırkçı söylemlerle devam etti.

HRİSTİYAN DEMOKRATLAR 'EHVENİ ŞER' ROLÜNDE

Boateng’in sözlerinin ardından Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer Twitter’dan AfD’yi eleştiren açıklama yaptı.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Twitter’da “50 milyon savaş kurbanı, Holokost ve topyekün savaş AfD için ‘kuş boku’ndan öte değil, işte AfD burjuva maskesinin altında böyle gözüküyor” paylaşımında bulundu.