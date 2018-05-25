Almanya'da faşist parti mitingine katılanlara para dağıtacak

Almanya'da parlamentoda üçüncü parti olan faşist, Almanya İçin Seçenek Partisi AfD, Berlin'de Pazar günü düzenleyeceği mitinge katılacak ilk 30 kişiye, fotoğraf göstermeleri karşılığında 50'şer avro verecek.

Almanya'da faşist parti Almanya İçin Seçenek (AfD) partisi, Pazar günü Berlin'de yapılacak "Almanya’nın Geleceği” adlı mitingine katılacakların bir kısmına para vereceğini açıkladı. AfD'nin Rheinland-Pfalz eyaleti sözcüsü Robin Classen'in Çarşamba günü yaptığı açıklamada kendi eyaletlerinden Berlin'deki gösteriye katılacak ilk 30 kişiye 50'şer avro vereceklerini belirtti.

Partinin bunun için bin 500 avroluk bütçe ayırdığını belirten Classen, ilk başta bir otobüs tutarak Rheinland-Pfalz eyaletinden Berlin'e gidecek kişileri toplu şekilde götürme ihtimalini düşündüklerini söyledi. Classen, daha sonra katılımcıların eyaletin farklı yerlerinden geleceklerini düşünerek daha esnek bir seçenek olan katılımcıların bir kısmına para vermeye karar verdiklerini ifade etti.

ÖNCE FOTOĞRAF SONRA PARA

DW Türkçe'nin haberine göre, para almak isteyen katılımcılar, Berlin'in ana tren garında bu Pazar günü "Almanya’nın Geleceği” başlığıyla düzenlenecek eyleme katıldıklarını belgeleyen bir fotoğraf sunmak durumunda.

Sloganları arasında “Toleransın sınırı var!”, “Sınırları denetle ve koru”, “İltica endüstrisini denetle ve kontrol et” ve “Kamusal alanda peçeye hayır!” yer alan eyleme AfD'nin iki bin 500 ile beş bin arasında kişinin katılmasını beklediği belirtiliyor. AfD başkan yardımcılarından Georg Pazderski, diğer eylemlere katılanlarla bir çatışma çıkma ihtimaliyle ilgili olarak Berlin polisine güvendiklerini söyledi.

Karşı eylemler düzenleme hazırlığında beş birlik ise Çarşamba günü yaptıkları açıklamada amaçlarının "O kadar fazla insan sokakta olsun ki AfD geçemesin" olduğunu açıkladı. Birlikler, dört ana karşı eylemde toplam 10 bin katılımcının olmasını beklediklerini açıkladı.