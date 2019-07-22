Almanya'da DİTİB Merkez Camisi'ne bomba ihbarı geldi

Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne bugün yerel saatle 10.20'de bir bomba ihbarının gelmesi sonucu polisin cami çevresinde arama yaptığı bildirildi.
Combat18 imzasıyla gönderilen epostada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası saat 15.45'te patlayacak" ifadesi yer aldı.
Gelen e-postanın polise bildirilmesinin ardından güvenlik amacıyla cami tahliye edilerek arama yapıldı.
Almanya'da son 2 haftada camilere yönelik beş bomba ihbarı, üç saldırı gerçekleşti.