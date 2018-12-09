Almanya'da demir yolu işçilerinden grev kararı

Almanya'da demir yolu işçileri maaş artışı talebiyle greve gidiyor. Pazartesi günü yerel saatle sabah 05:00'te başlayacak olan iş bırakma eylemi 4 saat sürecek.

Almanya'da demir yolu işçileri maaş artışı talebiyle greve gidiyor. Pazartesi günü yerel saatle sabah 05:00'te başlayacak olan iş bırakma eylemi 4 saat sürecek.

Grevle ilgili Euronews'a açıklama yapan EVG sendikası, eylemin şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğini duyurdu.

Demiryolu işçilerinin büyük bir bölümünü temsil eden sendika, maaşlardaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemlerinin kaçınılmaz olacağı uyarısını yapmıştı.

ALMAN DEMİRYOLLARI: İSTEDİKLERİNİ VERDİK

Demiryolu işçilerinin sendikası maaşlarda yüzde 7 zamın yanı sıra çalışma saatleri ile izin günlerinde değişiklik talep ediyor. Demiryollarında örgütlü diğer sendikalarla da müzakereler yürüten Alman Demiryolları Deutsche Bahn ise iki kademede yüzde 5,1 ücret artışı ve tek seferlik 500 euroluk ikramiye teklif ediyor.

Sunulan teklifin yüzde 7'lik ücret artışına karşılık geldiğini öne süren Deutsche Bahn, EVG'nin müzakere masasından ayrılmasını "gereksiz yere gerilimi tırmandırma" olarak yorumladı.