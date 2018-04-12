Almanya'da başlayan kamu çalışanları uyarı grevi devam ediyor

Almanya'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın uyarı grevlerinin üçüncüsü bugün gerçekleşti. Çalışanlar yüzde altılık maaş zammı talep ediyor.

Almanya'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (Ver.di) 2 milyon 300 bin çalışanı kapsayan yüzde altılık maaş zammı talebine işverenden olumlu yanıt gelmemesi üzerine başlayan uyarı grevlerinin üçüncüsü bugün hayata geçirildi.

Toplam sekiz eyalette başlayan uyarı grevlerinde kamuya bağlı çalışan kreşler, toplu taşıma araçları, temizlik hizmetleri, belediye idare çalışanlar, banka emekçileri uyarı grevine gitti.

Toplam 800 uçuşun iptal edildiği uyarı grevlerinde 100 bin yolcunun etkilendiği açıklandı.

Spiegel Online'ın aktardığına göre, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası Genel Başkanı Frank Bsirske, işverenin yüzde altı maaş artışı talebine olumlu yanıt vermemesi durumunda grevlerin yayılarak devam edeceği açıklaması yaparken, bugün öğlen saatlerinde Hannover'de 8 bin grevciye seslenecek.

Uyarı grevlerinin üçüncü günü kapsamında Aşağısaksonya ve Stuttgart'da bugün kamu hizmetleri durduruldu.

GREV HAKKINA KISITLAMA TALEBİ

Öte yanda, koalisyon hükümetinin büyük bileşeni Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) adına açıklamada bulunan Carsten Linnemann, grev hakkının kısıtlanmasını talep etti.

Uyarı grevlerinin ''10 gün öncesinden'' açıklanması gerektiğini iddia eden Linnemann, uçuş iptallerinden kaynaklı ''mağduriyet''lerin bu yolla ortadan kaldırılabileceğini öne sürdü.