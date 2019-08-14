Almanya'da aşırı sağ suçlar artıyor

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 2019’un ilk altı ayında ülke çapında aşırı sağ kaynaklı 8 bin 605 suç kayıtlara geçti.

Almanya'da Sol Partili Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau’nun aşırı sağ suçlarla ilgili soru önergesine yanıt veren hükümet ülkede bu yılın ilk yarısında toplam 8 bin 605 aşırı sağ kaynaklı suçun kayda geçtiğini açıkladı. Bu, aşırı sağ kaynaklı suçların geçen yılın aynı dönemine göre 900 arttığını gösteriyor.

DW Türkçe’nin haberine göre bu vakalardan 363'ü şiddet suçu olarak tespit edilirken, işlenen suçlarda toplamda 179 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddet olaylarının sayısında ise önemli bir değişiklik olmadı.

SADECE 23 KİŞİ TUTUKLANDI

Federal hükümetin soru önergesine verdiği cevapta ayrıca, emniyet birimlerinin bu yılın ilk altı ayında 2 bin 625 aşırı sağcı suç zanlısı hakkında soruşturma yürüttüğü ancak sadece 23 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

LÜBCKE CİNAYETİ İSTATİSTİKLERE GİRMEDİ

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Almanya'da büyük yankı uyandıran Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayeti, polis istatistiklerinde aşırı sağ suç olarak yer almıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, Lübcke cinayetinin işlendiği Hessen eyaletinde, eyalet yönetimince Haziran ayında herhangi bir aşırı sağ motivasyonlu şiddet olayı yaşanmadığının açıklandığını bildirdi. Walter Lübcke 2 Haziran 2019 tarihinde evinin terasında, sabıkalı bir Neonazi olan Stephan Ernst tarafından silahlı saldırı sonucu katledilmişti. Ernst polisteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak daha sonra bu ifadesini geri çekmişti.

Soruşturması süren ve ilk aşamada siyasi arka planı olduğu görülmeyen birçok suç olayının da aydınlatılmasıyla, ilk altı ayı kapsayan aşırı sağ suç sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.