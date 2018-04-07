Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'da bir araç kalabalığa daldı, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Almanya'nın Münster kentinde bir aracın kalabalığa daldığı bildirildi.

DW'nin haberine göre, Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olay sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi. Olay sonrası polis büyük bir operasyon başlattı. Polis aracı kullanan zanlının kendisini öldürdüğünü açıkladı.

Ölü ve yaralı sayısı konusunda ise net bilgi verilmedi.

Olayın "terör saldırıs"ı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis, Twitter üzerinden çevredeki kişilere olay mahalinden kaçınma çağrısı yaptı.