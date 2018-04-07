Almanya'da araç kalabalığa daldı: 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yaralı...

Almanya'da bir araç kalabalığa daldı, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Almanya'nın Münster kentinde bir aracın kalabalığa daldığı bildirildi. DW'nin haberine göre, Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Polis, aracı kullanan zanlının kendisini öldürdüğünü açıkladı. Almanya hükümeti adına Twitter hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Münster'den korkunç haberler geliyor. Kalbimiz kurbanlar ve yakınlarıyla" dedi. Demmer, olay hakkında bilgi almak isteyenlerin Münster polisinin Twitter hesabını takip edebileceğini söyledi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Münster Belediye Başkanı Markus Lewe, "Bütün Münster bu korkunç olayın üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz kurbanların yakınlarıyla. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Belediye Başkanı, incelemelerin sürdüğünü söyledi. Polisten yapılan açıklamada, tehlikenin geride kaldığı, kentte yeniden güvenliğin sağlandığı belirtildi.