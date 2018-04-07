Almanya'da araç kalabalığa daldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Almanya'da bir araç kalabalığa daldı. 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Almanya'nın Münster kentinde bir aracın kalabalığa daldığı bildirildi. Olayda, saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Polis, aracı kullanan zanlının kendisini öldürdüğünü açıkladı.

Almanya hükümeti adına Twitter hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Münster'den korkunç haberler geliyor. Kalbimiz kurbanlar ve yakınlarıyla" dedi. Demmer, olay hakkında bilgi almak isteyenlerin Münster polisinin Twitter hesabını takip edebileceğini söyledi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Münster Belediye Başkanı Markus Lewe, "Bütün Münster bu korkunç olayın üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz kurbanların yakınlarıyla. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Belediye Başkanı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Polisten yapılan açıklamada, tehlikenin geride kaldığı, kentte yeniden güvenliğin sağlandığı belirtildi.

'AKLİ DENGESİ BOZUK BİR ALMAN VATANDAŞI'

Polis medyaya verdiği ilk demeçlerde terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Ancak daha sonra Die Welt gazetesi, intihar eden sürücünün, psikolojik sorunları olduğu bilinen bir Almanya vatandaşı olduğunu, terör ya da İslam bağlantılı geçmişinin bulunmadığını duyurdu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, kalabalığın üzerine araç süren kişi 1 Mayıs 1969'da Sauerland'daki Olsberg'de doğan ve Münster yakınında yaşayan Jens R. isimli bir Alman.

Die Welt gazetesinin ardından Almanya İçişleri Bakanlığı da sürücünün İslamcı aşırılıkçılarla bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını duyurdu.