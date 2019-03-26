Almanya'da 6 kentte bomba alarmı, belediye binaları boşaltıldı

Almanya'nın 6 kentinde belediye binaları bomba ihbarı üzerine boşaltıldı, binaların bulunduğu caddeler trafiğe kapatılırken, toplu ulaşım güzergahları değiştirildi.
soL - Dış Haberler
Salı, 26 Mart 2019 12:55

Almanya'daki Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen ve Rendsburg kentlerindeki belediye binaları bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Binaların bulunduğu caddeler kapatılırken, toplu ulaşım araçlarının da bu bölgelerden uzak tutulduğu bildirildi.

Almanya'daki 6 kentin belediye binalarına e-posta yoluyla kimliği belirsiz kişilerce bomba ihbarında bulunulduğu öğrenildi. İhbarın ardından belediye binaları boşaltılırken polis binalarda arama yapıyor.

Göttingen belediye binasındaki aramanın sona erdiği, binada herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.