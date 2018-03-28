Almanya ve Rusya 'Yeni Soğuk Savaş'ı konuşuyor

Rusya'yla İngiltere arasındaki 'casus krizi' tırmanırken Almanya ve Rusya kaynaklı 'Yeni Soğuk Savaş' açıklamaları da gündeme düştü. Almanya, İngiltere'ye destek için attığı adımlara karşın, Rusya'yla ilişkilerini iyi tutma isteğini dile getirirken, Rus büyükelçiler de “Soğuk Savaş” tehlikesine dikkat çektikleri açıklamalar yaptı.

Rusya ve İngiltere arasında “casus krizi” gerilimi yükselirken, krizin dünyayı yeni bir “Soğuk Savaş” ortamına mı götürdüğü konusu gündeme geldi. Alman yönetiminin Rusya koordinatörü Rusya'yla bir “Soğuk Savaş” istemediklerini açıklarken, Rusya'nın Sydney ve Jakarta'daki büyükelçileri de “Soğuk Savaş” olasılığını gündeme getirdikleri açıklamalar yaptı.

Passauer Neue Presse’ye konuşan Almanya hükümetinin Rusya koordinatörü Gernot Erler, Berlin’in dört Rus diplomatı ülkeden yollamasının sebebinin İngiltere'yle dayanışma olduğunu söyledi. Ama bir taraftan da Rusya'yla bağların kopmaması gerektiğini vurgulayan Erler, diyaloğun devam etmesine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek “Rusya'yla yeni bir Soğuk Savaş’ın çıkmaması için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

'Casus krizi'nin ardından Rus diplomatları kovan ülkelere dün İrlanda ve Moldova’nın da eklenmesiyle beraber şu an 22 AB üyesi ülke diplomatları sınır dışı etmiş bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi ve koalisyon ortakları SPD’de Moskova’ya karşı tutum alınmasında fikir birliği sağlanmış durumda. Merkel bir taraftan Rusya’yı “Skripal olayının araştırılması destek vermeye” davet ederken, Rusya kaynakları olayla bir bağları olduğunu reddediyor ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

'RUSYA KARŞITI KAMPANYALARIN GELECEĞİ YOK'

İngiltere’nin başını çektiği kampın Rus diplomatları sınır dışı etmesiyle kriz tırmanırken Rusya’nın Avustralya Büyükelçisi Grigori Logtinov, bu sabah yaptığı açıklamada “Moskova'ya karşı önyargıların devam etmesi durumunda kendimizi yeniden Soğuk Savaş’ta bulacağız” dedi. Logtinov, İngiltere ve müttefiklerinin takip ettiği Rusya karşıtı kampayanın bir geleceği olmadığının altını çizdi.

Avustralya, dün iki Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklamıştı.

Skripal’e yönelik saldırının araştırılmasına dair İngiliz yetkililerin işbirliğine yanaşmadıklarını hatırlatan Logtinov, İngiltere’nin bulduğu kanıtları Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’nin arkasına sığınarak Rusya'yla paylaşmadığını ekleyerek bu davranışı “inatçılık” olarak niteledi.

'SOĞUK SAVAŞTAN DAHA KÖTÜSÜ SICAK SAVAŞ'

Benzer bir şekilde de Rusya’nın Endonezya büyükelçisi Lyudmila Georgiyevna Vorobiyeva da, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini “saçmalık” olarak nitelendirdi ve İngiltere’ye “soruşturmayı şeffaf yürütme” çağrısı yaptı. Rus konsolosluk yetkililerinin hastanede kalan Skripal ve kızına erişimlerinin İngiltere tarafından engellendiğini söyleyen Vorobiyeva, kendilerinin bu konuda hiçbir şey saklamadıklarını vurguladı.

Herhangi bir soğuk savaştan daha korkunç olanın sıcak savaş olduğunu söyleyen Vorobiyeva, dünyada nükleer silahların varlığını hatırlatarak çizerek bunun gezegen için ölümcül olacağını ve Rusya’nın kesinlikle böyle bir çatışma istemediğini vurguladı.

Endonezya, hiçbir Rus diplomatı sınırdışı etmedi ve Rusya bu durumu “dengeli bir konumlanış” olarak niteliyor.