Almanya ve Rusya dışişleri, İran'la nükleer anlaşmanın devamından yana

Almanya ve Rusya dışişleri bakanları, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından, anlaşmayı koruma yönünde tutum beyan ettiler.

Almanya ve Rusya dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurup Tahran'a yeni yaptırımlar getirileceğini bildirmesinin ardından, anlaşmayı koruma yönünde adım attıklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trump'ın Tahran'a yeni yaptırımlar uygulama sözüne rağmen, İran'ın 2015 anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Maas, Moskova'nın da Tahran'daki etkisini sonuna kadar kullanacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüştüğünü belirten Maas; “İran'ın anlaşmada kalması şart. Anlaşmayı canlı tutmak İran'ın da çıkarına" diye konuştu.

Trump, ABD’nin anlaşmadan çekilme kararında, Rusya ve Çin’le olan anlaşmazlığın da derinden kusurlu olduğunu söyledi.

Anlaşma uyarınca, Trump göreve gelmeden önce, İran nükleer yakıt üretimini durdurmuş ve yaptırımların kalkması sağlanmıştı.

Maas, Almanya'nın Washington’un düşündüğü yeni yaptırımlar hakkında ABD’den daha fazla ayrıntı almayı beklediklerini söyledi.

Maas, “Sözde ikincil etkilerle ilgili kurallar hakkında bilgi edinmek, yani, bir Avrupalı ​​şirketin Amerika ile ticaret yapması durumunda Amerika için ne anlama geldiğini bilmek önemlidir” dedi.

Öte yandan Lavrov, İran'a yönelik yeni ABD yaptırımlarının resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen zorlu anlaşmayı çürütmemesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Lavrov ve Maas ortak bir konferansta; “Şüphe etmeden önce, bunun JCPOA'yı yok etmediğinden emin olacağız. Bu ortak hedefimiz, bunu doğruladık" dedi.