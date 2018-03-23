Almanya ve Fransa'dan kritik açıklama: İngiltere kanıtları paylaştı

Almanya ve Fransa'dan gelen açıklamalarda İngiltere'nin casus krizine ilişkin kanıtları paylaştığı söylendi.

Eski Rus casus Sergey Skripal, İngiltere'de sinir gazı saldırısına uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu söyleyerek, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere'nin Skripal olayına ilişkin kanıtları sunduğunu ve olayın arkasında Rusya olduğu iddiasının "sağlam temelleri" olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İngiltere'nin kanıtları Avrupa Birliği ile paylaştığını bildirerek, saldırıda kullanılan sinir gazının Rusya'da üretildiğini savundu.

Macron, Almanya ve Fransa'nın Rusya'ya yönelik olarak işbirliğiyle karar alacağını belirtti.