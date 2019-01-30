Almanya: Türkiye'ye silah satışında Kürt gruplara karşı kullanılma riskini dikkate alıyoruz

Türkiye’ye silah satışında uyguladığı kısıtlamaları sürdüren Almanya, taleplerin değerlendirilmesinde silahların 'Kürt gruplarla ihtilaflarda ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskini' dikkate aldığını açıkladı.

Türkiye'ye “Suriye’ye sınır ötesi operasyonlardan kaçınma” çağrısı yapan Almanya hükümeti, Türkiye'nin silah alım taleplerinin değerlendirilmesinde "Alman silahlarının Kürt gruplarla ihtilaflarda ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskini dikkate aldığını" açıkladı.

Türkiye’ye silah satışlarına karşı çıkan Sol Parti’nin Alman hükümetine verdiği soru önergesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından yanıtlandı.

'ALIM TALEPLERİ KISITLANIYOR'

DW Türkçe’nin aktardığı yanıtta Merkel hükümeti, Türkiye'den gelen silah alım taleplerine bakışını, son dönemde uygulanmakta olan kısıtlamaları ve bunların nedenlerini ayrıntılı olarak açıkladı.

Sol Parti soru önergesinde, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonlarına dikkat çekerek, bunların Alman hükümetinin silah ihracatı onaylarını etkileyip etkilemediğini sordu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı bu soruya yanıt verirken, öncelikle hükümetin silah ihracatı kararlarında, "son derece sorumlu ve sınırlandırıcı bir politika izlediğini" savundu.

'ALMANYA'NIN GÜVENLİK ÇIKARLARI İNCELENİYOR'

Alman şirketlerinin Türkiye’ye silah ya da askeri malzeme satışı için yaptıkları başvuruların, hükümet tarafından tek tek, "Alman dış ve güvenlik çıkarları dikkate alınarak" incelendiğine dikkat çekilen yanıtta, "Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreçte, bu tür silah ihracatı başvurularının çok daha ayrıntılı incelendiği" söylendi.

Bakanlık, bu konuda karar verilirken, "Alman silahlarının Kürt gruplarla ihtilaflarda ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskinin de dikkate alındığını" vurguladı

'ASKERİ OPERASYONDAN KAÇINMA' ÇAĞRISI

Sol Parti’nin soru önergesinde, Türkiye’nin YPG’ye karşı Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri operasyonlar, Fırat’ın doğusuna operasyon tartışmaları da soruldu.

Merkel hükümeti, bu konularda Türk hükümeti ile diyalog içerisinde olunduğuna dikkat çekerek "Ankara’ya Suriye’de askeri adımlardan kaçınma çağrısı yaptıklarını" açıkladı.

'SİLAHLARIN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI BİLMİYORUZ'

Hükümetin yazılı yanıtında şu ifadeler kullanıldı:

“Birçok kez Türk tarafına sorumlu hareket edilmesi, Suriye bağlamında askeri harekatlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu. Yine aynı şekilde, Türkiye’nin Kasım ayı sonunda YPG mevzilerini hedef almasını da federal hükümet, önemli diğer partnerlerimizle birlikte, eleştirel bir şekilde, Türk hükümetinin dikkatine getirdi.”

Türkiye’nin YPG’ye yönelik askeri harekatlarında Alman silahlarının kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya ise hükümet, “Almanya’nın verdiği silahların kullanılıp kullanılmadığı yönünde federal hükümette bilgi bulunmamaktadır” yanıtını vermekle yetindi.

TÜRKİYE KISITLAMALARIN KALKMASINI İSTİYOR

Türkiye son dönemde Almanya ile yürütülen temaslarda, NATO bünyesindeki müttefiklik ilişkilerine de vurgu yaparak, silah satışındaki kısıtlamaların kaldırılması, sevkıyatlara onay verilmesi yönündeki girişimlerini yoğunlaştırdı.

Alman hükümeti ise, muhalefet ile kamuoyu baskısı nedeniyle konuya son derece temkinli yaklaşırken, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir askeri harekatının yol açabileceği istikrarsızlık gerekçesiyle de adım atmakta isteksiz davranıyor.

Türkiye’ye mühimmat satışı neredeyse durma noktasına gelirken, silah satışı büyük ölçüde geçmişte verilen onaylar ve donanmada kullanılan teçhizatlarla sınırlı kalmış bulunuyor.

SİLAH TİCARETİNDE GERİLEME

Almanya 2016 yılında yaklaşık 83 milyon avro tutarında savunma sanayi ürününün Türkiye’ye satışına onay verirken, bu tutar 2017 yılında yaklaşık 34 milyon avroya gerilemişti. 2018 yılının ilk yarısında ise Türkiye’ye ihracat onayı 10 milyon 109 bin ile sınırlı kaldı.

Türkiye geçmişte Almanya'dan en fazla silah ve savunma sanayi ürünü alan ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak özellikle 15 Temmuz darbe girişimini izleyen süreçte yaşananlar, Alman muhalefet partilerinin itirazları, Alman Leopard tanklarının kullanıldığı Türkiye'nin Afrin operasyonu Alman hükümetinin silah ihracatını sınırlamasında önemli rol oynadı.

Türkiye'nin Leopard tanklarının modernizasyonu, Altay tank üretiminde Alman şirketlerle işbirliği gibi beklentileri de, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle karşılıksız kalmış durumda.