Almanya, trans kadının annelik başvurusunu reddetti

Almanya'da bir trans kadının, resmi annelik başvurusu reddedildi.

Almanya'da bir mahkeme, trans kadının spermiyle döllenen bir yumurtadan doğan bebeğin kimliğinde, trans kadına ancak "baba" olarak yer verilebileceği kararını verdi.

2012'de cinsiyetini değiştiren trans kadın, 2015'te yasal olarak tanınan bir beraberliğe sahip olduğu kişiyle bebek sahibi oldu.

Federal Adalet Divanı Perşembe günü aldığı kararla, yasaların trans bireyi seçtikleri cinsiyet olarak gördüğünü ancak toplumsal cinsiyet değişikliğinin ebeveyn ile çocuk arasındaki yasal ilişkiyi değiştirmediğini kararlaştırdı.

Kararın ardından yapılan açıklamada mahkeme, sperm bağışının babalık sebebi olduğu için trans kadının annelik ilan etme zemininin olmadığını söyledi. Bildiride, "Buna göre, çocuğun yasal annesi yalnızca çocuğu doğuran kadıntır" dendi.

Cinsiyet tartışmaları son zamanlarda Almanya'da oldukça sıcak bir konu. Kasım ayında ülkedeki anayasa mahkemesi, erkek veya kadın olarak tanımlanmayan insanlar için üçüncü bir cinsiyet kategorisi oluşturmayı kararlaştırdı. Mahkeme, "erkek" veya "kadın" dışındaki bir cinsiyet kaydının reddinin, insanlar arası ayrımcılığa sebep verdiğini kararlaştırdı.