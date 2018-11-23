Almanya Suudilere silah satışını sadece 2 aylığına durdurdu

Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını sadece 2 ay durdurduğu iddia edildi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını sadece 2 ay durdurduğu iddia edildi. Der Spiegel'in haberine göre, Alman hükümetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararı 2 ay için geçerli olacak. Almanya, 2 ay sonra Riyad'a yönelik silah satışlarını tekrar değerlendirmeye alacak.

Habere göre, Alman hükümeti, kasım ayı başında silah üreticilerine ihracatına onay verilen silahların Suudi Arabistan'a sevkiyatının durdurulmasını istedi. Berlin'in Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, Der Spiegel, sevkiyatı durdurulan ihracat hacminin 2.5 milyar euroya denk geldiği iddiasında bulundu.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.