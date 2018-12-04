'Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışına devam ediyor'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a silah ihracatını durduğunu açıklayan Almanya'da silah sevkiyatına dolaylı yoldan devam edildiği öne sürüldü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’a yönelik tüm silah satışlarını durduğunu açıklayan Almanya’nın silah ihracatına dolaylı yoldan devam ettiği öne sürüldü.

Almanya devlet televizyonlarından ARD’nin hazırladığı rapora göre ülkenin silah devlerinden Rheinmetall, Suudi Arabistan’a silah satışına faaliyet gösterdiği diğer ülkeler üzerinden devam ediyor.

Riyad’a silah sevkiyatının İtalya ve Güney Afrika’da bulunan fabrikalar üzerinden sürdürüldüğünü belirten haberde Rheinmetall CEO'su Helmut Merch’in 100 milyar dolardan fazla ihracat yaptıklarını ve silah ihracatı ambargosundan kendi silah satışlarının etkilenmediğine yer veriliyor.

YURTDIŞI ÜRETİM KAPASİTESİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Rheinmetall'in İtalya kolu “RWM Italia”nın patronu Fabio Sgarzi, daha önce Sardinya Adası'ndaki fabrikada üretim kapasitesini üçe çıkaracaklarını açıklamıştı. Güney Afrika kolu “Joint Venture”ın da “sıradışı öldürücülükte” silahların üretimine hız verdiği belirtildi. Suudi devletinin savunma şirketi SAMI'nin Rheinmetall'in Güney Afrika kolunun hisselerini almaya çalıştığı da medyaya yansıdı.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı. Basına yansıya pek çok haberde ise silah satış yasağının süresinin ve kapsamının darlığına dikkat çekilmişti.