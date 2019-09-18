Almanya, Suudi Arabistan’a silah satış yasağını 6 ay daha uzattı

Almanya hükümeti Suudi Arabistan’a silah ihracatı yasağını 6 ay daha uzattığını açıkladı. Almanya ilk olarak Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yasak kararı almıştı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ülkeye silah ihracatını durdurma kararı alan Almanya, bu kararını 6 ay daha uzattığını açıkladı.

Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Alman şirketlerinin Suudi Arabistan’a silah satış yasağı Mart 2020’ye dek uzatıldı. Karara göre Yemen savaşına katılan diğer ülkelere de bu süre içinde silah satışı yapılmayacak ve bu ülkelerle yeni bir silah anlaşması imzalanmayacak.

AFP’nin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisinden bazı isimler, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine haftasonu düzenlenen saldırıların ardından yasağın kaldırılmasını talep etti ancak Merkel dün yaptığı açıklamada bu konuda bir politika değişikliğine ihtiyaç olmadığını söyledi. Fransa ve İngiltere de ortak silah projelerini gerekçe göstererek Almanya’nın bu kararını gevşetmesini istiyor.

Almanya her ne kadar yasak kararına dek Suudi Arabistan’a sattığı silahların Yemen’deki saldırılarda kullanılmadığını öne sürse de çok sayıda medya kuruluşunun araştırmasıyla bu silahların Yemen’de kullanıldığı ve Alman hükümetinin de bundan haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

