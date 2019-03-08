Almanya: Soylu'nun açıklamaları kabul edilemez

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İçişleri Bakanı Soylu’nun 'Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp Türkiye'ye gelenler tutuklanacaklar' yönündeki sözleri için, 'Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İçişleri Bakanı Soylu’nun tartışma yaratan “Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp Türkiye'ye gelenler tutuklanacaklar” yönündeki sözleri için, “Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır” dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Soylu'nun açıklamalarını incelemekte olduklarına işaret ederek, Ankara ile görüşme trafiğinin sürdüğünü duyurdu.

Maas, Soylu'nun sözleri hakkında ise "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" ifadelerini kullandı. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından atılacak adımlar konusunda karar verileceğini belirten Maas, "Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz" dedi.

Alman basınında yer alan Soylu'nun açıklamaları dün Alman hükümetinin olağan basın toplantısında da gündeme gelmiş, sorular üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık" açıklamasını yapmıştı.

'ANLAM KARGAŞASI YAŞANDI'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Soylu’nun açıklamaları ile havalimanlarında "anlam kargaşası” yaşandığını belirterek, sınır kapılarında Alman "turistlerin tutuklanmasına” ilişkin olarak, “Açıkçası böyle bir şeyin Türkiye’de söz konusu olması mümkün değil” dedi. Turizm Bakanı Ersoy, Soylu’nun sözlerinin çarptırıldığını ve anlamından koparılarak aktarıldığını ifade etti.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Mart’ta Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.”