Almanya Sosyal Demokrat Partisi lideri Nahles istifa kararı aldı

Almanya Sosyal Demokrat Partisi lideri Andrea Nahles, kendisine desteğin düşmesi sebebiyle istifa kararı aldığını duyurdu.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başanı Andrea Nahles, istifasını açıkladı. Nahles, partiyi yönetecek desteğe sahip olmadığını belirtti.

Reuters'in haberine göre açıklama yapan SPD lideri, "Görevlerimi sürdürecek desteğe sahip değilim" diyerek, kendisini bu karara partinin yönlendirdiğini ifade etti.

Nahles, istifasını yarın vereceğini ve görevi bırakacağını açıkladı.

SCHULZ YENİDEN ADAY OLABİLİR

Eski SPD lideri, Martin Schulz, olası istifanın ardından yeniden liderlik için aday olup olmayacağı sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Schulz, bu soruya yanıt vermeyerek SPD Genel Başkanlığı için adaylığını koyabileceğinin işaretini verdi.