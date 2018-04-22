Almanya Savunma Bakanı'ndan Suriye açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Suriye'nin yeniden inşası için "Almanya'nın Suriye’ye mali yardım yapmaya hazır olduğunu" söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, "Almanya'nın Suriye'ye yardım yapmaya hazır olduğunu" ve öncelikle "ülkedeki insanları açlıktan kurtarmak ve tıbbi yardım yapmak gerektiğini" söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de Suriye ile bölgenin geleceğinin masaya yatırılacağı konferans öncesinde yaptığı açıklamada, “Birçok ülkenin Suriye'ye yardım yapabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya'nın "milyarlarca avro yardım yapmaya hazır olduğunu" öne süren von der Leyen, “Öncelikle ülkedeki insanları açlıktan kurtarmak ve tıbbi yardım yapmak gerekiyor. Ardından elektrik ve içme suyu ihtiyacı karşılanmalı, yıkılmış binaların restorasyonu yapılmalı” şeklinde konuştu.

Alman bakan, "Rusya ile daha iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini, ancak gerçekleri de gördüklerini" söyleyerek, Rusya'nın "Doğu Ukrayna'yı ilhak ettiğini", "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yardım ettiğini" ve "Batıya karşı siber saldırılarda bulunduğunu" öne sürdü.

Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Avrupa Birliği'ne "ortak bir Avrupa dış politikası" ve "çoğunluk kararlarına uyma" çağrısında bulundu.

