Almanya Savunma Bakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Avrupa Komisyonu Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen seçildi.
Bu göreve gelen ilk kadın olan Von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteğiyle aday gösterilmişti.
Alman hükümetindeki görevinden istifa edecek olan Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’dan görevi 1 Kasım’da devralacak.
Avrupa Parlamentosu’nda bugün yapılan oylamada 60 yaşındaki muhafazakar Alman bakan, 751 milletvekilinden 383’ünün oyunu alarak seçildi.
IMF BAŞKANI İSTİFA ETTİ
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na aday gösterilen ve seçilmesine kesin gözüyle bakılan IMF Başkanı Christine Lagarde da bugün IMF’deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.