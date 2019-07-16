Almanya Savunma Bakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bugün yapılan oylamada yeni Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi. Alman hükümetindeki görevinden istifa edecek olan Von der Leyen, 1 Kasım'da Avrupa Komisyonu Başkanlığını Jean-Claude Juncker’dan devralacak.
soL - Dış Haberler
Salı, 16 Temmuz 2019 21:54

Avrupa Komisyonu Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen seçildi.

Bu göreve gelen ilk kadın olan Von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteğiyle aday gösterilmişti.

Alman hükümetindeki görevinden istifa edecek olan Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’dan görevi 1 Kasım’da devralacak.

Avrupa Parlamentosu’nda bugün yapılan oylamada 60 yaşındaki muhafazakar Alman bakan, 751 milletvekilinden 383’ünün oyunu alarak seçildi.

IMF BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na aday gösterilen ve seçilmesine kesin gözüyle bakılan IMF Başkanı Christine Lagarde da bugün IMF’deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.