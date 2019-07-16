Almanya Savunma Bakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bugün yapılan oylamada yeni Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi. Alman hükümetindeki görevinden istifa edecek olan Von der Leyen, 1 Kasım'da Avrupa Komisyonu Başkanlığını Jean-Claude Juncker’dan devralacak.

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