Almanya Şansölyesi Merkel, Donald Trump ile görüşecek

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bu ay ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Nisan ayı sonunda Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman Bild gazetesinde Perşembe günü bu yönde çıkan haber, Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey bir hükümet yetkilisince teyit edildi.

ABD'li yetkili, Merkel'in 27 Nisan'da Trump ile bir araya geleceğini kaydetti.

RUSYA, İRAN, ORTADOĞU KONUŞULACAK

Alman hükümeti ise buluşmayla ilgili teyitten kaçınarak, Merkel'in randevularının sadece bir hafta öncesinden açıklandığına işaret etti. Merkel, bir hafta önce Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Geçen yıl iki liderin Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan bazı başlıkların Merkel'in bu yılki ziyaretinde de gündem maddelerini oluşturması bekleniyor. Ticari ilişkiler, Almanya'nın savunma giderleri ile ilgili iki ülke arasında yaşanan tartışma, Rusya ile ilişkiler, İran ile yürürlükteki nükleer anlaşmanın geleceği ve Ortadoğu konularının iki liderin gündeminde öne çıkması bekleniyor.

'TİCCARET SAVAŞI' DA GÜNDEMDE

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme planı Almanya'da yoğun tepkiye neden olmuş, ABD ilk etapta AB ülkelerini ek vergilerden muaf tutmuştu. İki ülke arasındaki ihtilaf konularından birini de ABD'nin NATO üyesi müttefiki Almanya'dan savunma giderlerini artırması talebi oluşturuyor.

Trump, geçen yılki görüşmede bu talebini yinelemiş, Merkel ise Almanya'nın NATO hedefleri doğrultusunda yüzde 2024'e kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine çekme hedefine bağlı olduğunu söylemişti.

Ziyaret, Merkel'in yeni döneminde ABD'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.