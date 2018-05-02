Almanya ordusunda 'Eurofighter' krizi

Alman Ordusu'nda, 'Eurofighter' avcı uçaklarının operasyonel hazırlığı ile ilgili büyük sorunlar yaşandığı ve teknik sorunlar nedeniyle savaş uçaklarının bir çoğunun görev alamayacak durumda olduğu belirtildi.

Almanya'da Hava Kuvvetleri raporuna dayandırılan habere göre, Alman ordusunda, "Eurofighter" avcı uçağının operasyonel hazırlığıyla ilgili büyük sorunlar yaşadığı, bu nedenle Almanya'nın NATO'ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceği ifade edildi.

Kendi kendini koruma sistemi ile ilgili teknik sorunlardan dolayı sadece yaklaşık 10 uçağın gerçek kullanıma hazır olduğu belirtilirken, bir savunma sözcüsü çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Şubat ayında ekipman durumu hakkında açıklamalar yapılmış tanklar ve uçakların kullanım dışı olduğu belirtilmişti. Raporda, Alman ordusunda bulunan 244 savaş tankının sadece 95'inin faaliyete geçebildiği vurgulanmıştı.

Rapora göre ordunun çok yönlü mevzilendirilmesi noktasında “kabiliyet eksikliğinin” mevcut olduğu, bunun en azından 2021'e kadar süreceği belirtilmişti. Raporda ayrıca NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır eksikliği olduğu aktarılmıştı. Diğer taraftan savunma uzmanları acilen orduya ek bütçe ayrılması ve acilen ordunun yenilenmesi uyarısında bulunuyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ordunun yenilenmesi için savunma bütçesine ek 12 milyar avro istemişti. Almanya'nın 2017'deki savunma bütçesi yaklaşık 37 milyar avroyken, 2018'deki bütçenin 39 milyar avro olması bekleniyor.

Ek bütçenin onaylanmaması halinde Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 2019 için planlanan uluslararası silahlanma projelerinin durdurulabileceğine dikkat çekiyor.