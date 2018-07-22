Almanya ordusuna AB vatandaşlarının katılması tartışılıyor

Almanya ordusuna AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının katılabilmesi için bir yasa tasarısı üzerine tartışıldığı öğrenildi.

Uzun süredir personel eksikliği olan Almanya ordusuna askere alımı arttırmak için yeni bir tasarı gündeme geldi.

Deutsche-Welle'nin haberine göre, Almanya ordusuna AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının katılabilmesinin önünün açılması gündemde.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın onayladığı bu iddiayı onaylarken, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Alman haber ajansı DPA'ya Askeri Kuvvetlerin (Bundeswehr) büyüdüğünü ve bu yüzden kalifiye personele ihtiyacı olduğunu belirtti.

SOSYAL DEMOKRATLAR: PARALI ASKER OLMASIN

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise konuya ilişkin yerel Augsburger Allegemeine gazetesine konuştu.

SPD Savunma uzmanı Karl-Heinz Brunner, gazeteye AB vatandaşlarının Askeri Kuvvetlere hizmet edebileceğini ancak bu askerlerin Almanya vatandaşlığı alması gerektiğini söylerken aksi bir durumun Bundeswehr'i bir paralı askeri güce dönüştüreceği endişesini taşıdıklarını belirtti.

HRİSTİYAN DEMOKRATLAR DA DESTEKLİYOR

Aynı yerel gazeteye konuşan Hristiyan Demokrat Birlik'in savunma sözcüsü Florian Hahn, Avrupa liberalizmini çerçeve olarak kullanarak bir model geliştirilebileceğini ancak her askerde belli bir ölçüde güven bulunması gerektiğini belirtti.