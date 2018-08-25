Almanya ordusu, askere alımlar için 18 yaş altı gençlere yöneliyor

Almanya ordusunun 2014 yılından bu yana askere alımları hızla artırdığı ve yeni alımlar için 18 yaş altı gençlere yönelik video kampanyaları yürüttüğü belirtiliyor.

2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Almanya ordusunda (Bundeswehr) askere alımların hızla arttığı belirtiliyor.

Geçen yıl Almanya, silahlı kuvvetlerde yer alan askeri personel sayısının 2024'te 179 binden 198 bine çıkarılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayındaki NATO zirvesinde ABD'nin Avrupa'ya gönderdiği askeri desteği çekebileceğini belirtmesinin Almanya hükümetini daha da baskı altında bıraktığı ifade ediliyor. Trump, NATO zirvesinde üye Avrupa ülkelerinin silahlanma harcamalarının GSYH içindeki payının artırılması, NATO'nun "yükü"nü daha fazla paylaşmaları gerektiğini söylemişti. Almanya'nın 2014 yılından bu yana silahlanma harcamalarını artırdığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün GSYH içindeki yüzde 1,2 olan silahlanma harcamaları payını gelecek beş yılda yüzde 1,5'e çıkarmayı hedeflediği biliniyor. Ancak Trump'ın işaret ettiği yüzde 2 hedefi, Almanya iç siyasetinde tartışma ve ayrışmalara yol açan bir oran. Örneğin Almanya'nın sosyal demokrat Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yüzde 2'lik hedefi "delice bir fikir" olarak adlandırıyor.

BUNDESWEHR'İN VİDEO KAMPANYALARI

Almanya ordusunun yeni asker alımları için internette gençlere yönelik video kampanyaları yürüttüğü belirtilirken, sol partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu kampanyalara tepki gösterdiği ve 18 yaş altı askere alımların durdurulması için imza kampanyaları yürüttüğü vurgulanıyor.

2017 yılında 18 yaşın altında 2 bin 128 kişinin Almanya ordusuna katıldığı, yeni asker alımlarının 2016'dan bu yana yüzde 11,4 artış gösterdiği aktarılıyor.

Video kampanyalarıyla birlikte Bundeswehr'in Youtube hesabının takipçi sayısında hızla artış yaşandığı belirtiliyor.

Meclis raporuna göre Almanya ordusunun geçen yıl askere alımlar için 35 milyon avro harcadığı, bu miktarın 2011 harcamalarının iki katı olduğuna dikkat çekiliyor.