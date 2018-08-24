Almanya Merkez Bankası Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için sağlam ve sorumlu ekonomik ve mali politikaların büyük önem taşıdığını söyledi, Merkez Bankası bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için Türkiye Merkez Bankası (TCBM) bağımsızlığının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Deutsche Welle Türkçe'den Değer Akal'ın haberine göre Berlin’de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerle bir araya gelen ve dünya ekonomisine ilişkin görüşlerini aktaran Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, kur krizi nedeniyle yakından izledikleri Türkiye’deki gelişmelere ilişkin de mesajlar verdi.

Gelişmekte olan ülkelerle ilgili risklerin öne çıkmaya başlamasının endişe nedeni olduğunu ifade eden ve bu bağlamda Türkiye’ye değinen Weidmann, mevcut sorunların aşılabilmesi için Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemine işaret etti.

Weidmann, “Türkiye’deki gelişmeler şunu apaçık ortaya koydu: Krizlere karşı korunmanın en iyi yolu sağlam ve sorumlu ekonomik ve mali politikalar izlemek, fiyat istikrarını sağlamaya dönük bağımsız para politikası izlemektir” şeklinde konuştu.

ALMANYA TÜRKİYE'Yİ YAKIN TAKİPTE

Başbakan Angela Merkel de geçen hafta Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginlikle baş gösteren kur krizi hakkında yaptığı açıklamada ekonomik olarak istikrarsız bir Türkiye'nin kimsenin çıkarına olmadığını söylemiş, Türkiye’de Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güvence altına alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Merkel, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayan tedbirler alınmalıdır. Bu konuları yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatımız olacak. Avrupa Birliği'nin çevresinde ekonomik istikrarın olması yararımızadır ve herkesin buna katkı yapması gerekir" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve Türk-Alman ekonomik işbirliği, görüşülmesi planlanan en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.