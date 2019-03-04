Almanya IŞİD’e katılanları vatandaşlıktan çıkaracak

Almanya IŞİD’e katılan çifte vatandaşlık sahibi kişilerin Almanya vatandaşlığını iptal etmeye hazırlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, IŞİD’e katılan bazı kişilerin vatandaşlıktan çıkarılacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, IŞİD’e katılmış bazı kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması konusunda Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nden İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Katarina Barley arasında uzlaşma sağlandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü vatandaşlıktan çıkarılacak kişiler için üç kriter belirlediklerini açıkladı. Buna göre IŞİD’e katılanlardan 18 yaşın üzerinde, ikinci bir vatandaşlığa sahip ve çatışmalara katılmış olan kişiler vatandaşlıktan çıkarılacaklar.

Reuters’ın haberine göre, 2013 yılından bu yana yaklaşık bin Almanya vatandaşı ülkeyi terk ederek Ortadoğu’daki çatışmalara katıldı. Bunlardan üçte-birinin ülkeye geri döndüğü belirtilirken, üçte-birininse çatışmalarda öldüğü tahmin ediliyor. Diğerlerininse Suriye ve Irak’ta oldukları düşünülüyor.

Ancak sözkonusu planın halihazırda tutuklu bulunan Alman vatandaşlarını kapsamayacağı bildiriliyor. Deutsche Welle’nin haberine göre üzerinde uzlaşma sağlanan plan, halihazırda Suriye ya da Irak'ta bulunan Alman militanlar için geçerli olmayacak. Gelecekte yurtdışındaki terör örgütlerine katılan Alman vatandaşlarını kapsayacak.

Halihazırda IŞİD'e katılan 70 Alman vatandaşının Suriye'nin kuzeyinde, Irak, Türkiye ve Yunanistan'da tutuklu bulunduğu belirtiliyor. Bu militanların bir bölümü Alman vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin vatandaşlığına da sahip. Alman hükümetinin yeni planına göre bu kişilerin Alman vatandaşlıkları iptal edilemeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den çekilme kararının ardından Avrupa ülkelerine Suriye’deki kamplarda tutulan yaklaşık 800 IŞİD üyesi vatandaşlarını geri alarak ülkelerinde yargılama çağrısı yapmıştı.

Almanya IŞİD üyesi vatandaşlarını yalnızca konsolosluk üzerinden başvuru yapmaları durumunda geri alacağını açıklamıştı.