Almanya-İngiltere hızlı tren hattı iptal edildi

Almanya'nın devlet demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, İngiltere'ye hızlı tren hattının "ekonomik çevredeki değişimler" sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.
DB açıklamasında tren hattının "öngörülebilir gelecekte takvimde olmadığı" belirtildi. Şirket uzun süredir hızlı tren hattıyla "hala ilgilenildiğini" öne sürüyordu.
Şirket İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının kararda etkili olup olmadığını söylemekten kaçınarak, "siyasetle ilgili yorum yapılmayacağını" belirtti.
Tren hattının Köln'den Londra'ya 3,5 saatte varılmasını sağlaması öngörülüyordu.