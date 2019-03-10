'Almanya Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmeyecek'

Almanya'dan gelen açıklamada, İngiltere'nin aksine Almanya'nın Hizbullah'ı 'terör örgütü' olarak kabul etmeyeceği söylendi. Kararın Almanya ile ABD ve Suudi Arabistan arasında gerilime sebep olabileceği öne sürülüyor.

İngiltere, Lübnanlı örgüt Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak kabul etme kararı almış, ABD ve Suudi Arabistan'ın diğer Avrupa ülkelerinde de bu konuda talebi olduğu açıklanmıştı.

Almanya Devlet Bakanı Niels Annen, Der Spiegel'e konuşarak, Hizbullah'ın Lübnan'ın güvenliği için önemli olmayı sürdürdüğünü ve Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak kabul etmeyeceklerini söyledi.

Almanya'nın Hizbullah konusundaki tavrının ABD ve Suudi Arabistan ile gerilime yol açabileceği söyleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerindeki baskıyı artırırken, bölgedeki "İran yanlısı" gruplara karşı yaptırım uygulanmasını istiyor.

Hizbullah, Suriye'nin IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerden temizlenmesinde önemli rol oynamıştı. Suudi Arabistan, ABD ve İsrail Lübnanlı direniş örgütünün tamamen yasaklanmasını istiyor.