Almanya göçmenleri geri göndermek için Yunanistan’la anlaştı

Almanya göçmenleri 48 içinde geri göndermek konusunda Yunanistan’la anlaşmaya vardı.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkedeki göçmenlerin Yunanistan’a geri gönderilmeleri konusunda Atina’yla anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Almanya ile İspanya arasında geçen hafta benzer bir anlaşma imzalanmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann, bugün düzenlediği basın toplantısında göçmenlerin geri gönderilmesi için Yunanistan’la anlaşmaya vardıklarını ancak henüz imzaların atılmadığını belirtti. Petermann imzalar atılmadan anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmayacağını kaydetti.

Bakanlık sözcüsü, aynı İspanya ile varılan anlaşmada olduğu gibi Yunanistan’la varılan anlaşmanın da, göçmenlerin Avusturya sınırından Almanya’ya girişlerini etkileyeceğini ve Almanya’nın göçmenleri 48 saat içinde Yunanistan’a geri göndermesine olanak tanıyacağını bildirdi.

Petermann, göçmenler konusunda benzer bir anlaşma için İtalya ile görüşmelerde de büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.