Almanya: Faşist AfD ikinci parti

Almanya'da Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde dün seçimler yapıldı. Her iki eyalette de sağcı AFD oylarını artıran parti oldu.

Almanya'da Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde dün yapılan seçimlerda Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oylarını artırırken, her iki eyalette de seçimlerden ikinci parti olarak çıktı. Her iki eyalet de geçmişte Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) sınırları içinde kalıyordu.

Saksonya'da Hristiyan Demokrat Parti, Brandenburg'da ise Sosyal Demokrat Parti birinci parti olurken, her ikisi de diğer partilerden oldukça az bir farkla bu sonuca ulaştı. Yeşiller beklenin altında bir yükseliş yaşarken AfD kazançlı çıkan parti oldu.

AfD, "aşırı sağ" olarak tanımlanan proto-faşist bir parti. Öte yandan parti oy tabanını büyük ölçüde kapitalizmin gündelik "kötülüklerine" tepkili olan kesimlerden alıyor. Emperyalist Alman sermayesi AfD'yi kendi emperyal vizyonunu daraltan bir tehdit olarak görse de, halk kesimleri içindeki etkinliğinden memnun.

