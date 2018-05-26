Almanya, Erdoğan'ın seçim öncesi resmi ziyaret talebini reddetti

Almanya'da bulunan gazeteci-yazar Can Dündar, kişisel Twitter hesabından, Erdoğan'ın seçim öncesi Almanya'ya resmi ziyarette bulunmak istediğini ancak bu talebin reddedildiğini iddia etti.

Almanya'da bulunan gazeteci-yazar Can Dündar, kişisel Twitter hesabından, Erdoğan'ın seçim öncesi Almanya'ya resmi ziyarette bulunmak istediğini ancak bu talebin reddedildiğini iddia etti. Can Dündar, Twitter hesabındaki paylaşımında şunu yazdı: "Kesin bilgi: Erdoğan'ın seçim öncesi Almanya'yı resmi düzeyde ziyaret etme talebi, en üst düzeyde reddedildi." Kesin bilgi:

Erdoğan'ın seçim öncesi Almanya'ya resmi ziyaret talebi, en üst düzeyde reddedildi. https://t.co/icjDfHwzaR — Can Dündar (@candundaradasi) 26 Mayıs 2018