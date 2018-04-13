Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'yla diyaloğu sürdürme çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya ile iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Rusya ile diyalog sürdürmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz, diyalog kanalı kapanmamalı" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu başkanı ile görüştükten sonra konuşan Maas, Suriye meselesi yüzünden Rusya'ya "siyasi baskının artırılması" gerektiğini söyledi.

Maas, "Suriye'de siyasi çözüm olmadan barış olmayacak. Bu sebeple Rusya'ya siyasi baskıyı artırarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tıkanıklığı sonlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin haklarını ihlal eden bir tasarı oylamış, Rusya bu tasarının geçmesini engellemişti.

Rusya bunun yerine Kimyasal Silahları Önleme Örgütü uzmanlarının bölgeye gitmesi için tasarı sunmuş, bu tasarı ABD ve müttefikleri tarafından geçirilmemişti.

